Федеральная антимонопольная служба России 29 ноября обсудила с российскими операторами и регуляторами возможность отмены роуминга в стране. Об этом со ссылкой на главу управления связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву сообщает газета «Ведомости». В результате встречи сотовые операторы заявили о намерении разработать тарифные предложения, ведомства — возможные изменения законодательства.

Глава «Вымпелкома» Шелль Йонсен во время встречи с журналистами 15 декабря сообщил, что компания поддерживает отмену внутрисетевого роуминга на территории России. По его мнению, для этого необходимо снизить тарифы, выплачиваемые операторами за окончание вызовов на сети друг друга, этот процесс известен под термином «интерконнект». Йонсен утверждает, что в России эти ставки сейчас выше, чем в других странах. Он считает, что они должны обходиться в 20–25 копеек вместо нынешних 95 копеек.

В Tele2 также поддерживают отмену роуминга между операторами в стране, рассказал изданию представитель оператора Константин Прокшин. Компания не располагает транзитной сетью, поэтому оператор несет расходы на доведение вызова в другие субъекты страны.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал «Ведомостям», что вопрос отмены внутрироссийского роуминга нуждается в глубокой проработке. Анонимный сотрудник одного из операторов заявил изданию, что для отмены внутрисетевого роуминга нужно отменить устаревшую схему приземления трафика, которая состоит из трех ступеней. Анна Айбашева, представитель «Вымпелкома», рассказала, что вопрос приземления трафика вторичен, нужно снизить цену на всех уровнях.