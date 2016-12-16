Социальная сеть Facebook разрешит пользователям жаловаться на новости, которые показались им недостоверными. Об этом на сайте компании сообщает вице-президент Facebook Адам Моссери.

«Мы верим в то, что людям необходимо дать возможность высказаться, и в то, что мы не можем самостоятельно судить, что правда, а что нет, поэтому мы внимательно подошли к проблеме», — говорится в сообщении.

Сейчас социальной сетью тестируется функция, которая позволит пользователям помечать посты, кажущиеся им недостоверными. Предполагается, что после этого пост будет проверяться независимыми организациями, которые занимаются проверкой фактов. Какие организации будут заниматься этим, не отмечается.

Новости, неправдоподобность которых была доказана, будут отмечать специальным знаком. Также в этих постах будут даваться ссылки на статьи с объяснениями, почему историю признали фейком. Такие посты не смогут использоваться в качестве рекламы, они будут находиться ниже в ленте новостей.

В материале не сказано, когда эти функции станут доступны всем пользователям социальной сети.