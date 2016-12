Новым главным редактором The Village станет Татьяна Симакова, издатель самарского интернет-издания Bigvill. Она возглавит редакцию после Нового года.

«Мы давно знакомы с Таней Симаковой. Существует достаточно много городских изданий, которые вдохновлялись The Village, при этом Bigvill — одно из лучших. Поэтому у меня есть ощущение, что она сможет сделать The Village лучше, привнести новые темы и подходы», — прокомментировал назначение издатель Look At Media Алексей Амётов.

«К тому же у нас запустилась история The Village+, и в следующем году будет большой региональный охват. В этом плане здорово, что Таня тоже из регионов и сможет оптимально использовать силу 15 городов The Village для пользы читателей», — добавил он.

Симакова отметила, что пока не планирует глобальных изменений в работе редакции. «Мои ближайшие планы — познакомиться с сотрудниками редакции, войти в курс работы и тогда уже решать, как действовать дальше», — сказала она.

В 2012 году Татьяна Симакова стала одним из сооснователей проекта Bigvill — «Большая деревня». Первое время она была главным редактором сайта, а сейчас занимает должность издателя.