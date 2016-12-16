Генеральный директор интернет-гипермаркета Wikimart Андрей Кленин опроверг заявления сооснователя компании Максима Фалдина о скором закрытии проекта. Об этом сообщает онлайн-издание Roem.ru.

Кленин признал, что компания действительно находится в сложной ситуации, но уточнил, что ни руководство, ни акционеры не собираются ее закрывать. «Мы работаем над сокращением задолженности, и этот процесс идет успешно», — добавил он.

Также гендиректор опроверг предположения о его скором уходе из Wikimart.

15 декабря сооснователь Wikimart Максим Фалдин, являющийся миноритарным акционером компании, заявил о крахе проекта из-за непрофессиональной работы топ-менеджеров. Он призвал оставшихся сотрудников интернет-гипермаркета перестать надеяться, что ситуация исправится благодаря мифическому «доброму дяде-олигарху с деньгами», и предположил, что Кленин покинет свой пост до конца 2016 года, а предприятие официально обанкротится уже в феврале 2017-го.

Онлайн-магазин Wikimart запустился в 2008 году. За время существования компании ее основатели Максим Фалдин и Камиль Курмакаев привлекли более 30 миллионов долларов инвестиций, в том числе от американского хедж-фонда Tiger Global Management. В 2014 году он вышел из проекта, продав свою долю председателю совета директоров Финпромбанка Анатолию Гончарову и неназванному акционеру кредитного учреждения за 40 миллионов долларов. Тогда у создателей торговой площадки оставалось 20 % компании на двоих.

О проблемах Wikimart стало известно еще в начале 2016 года. Тогда близкие к компании источники заявили, что ретейлер сократил около 40 % штата и накопил долги перед партнерами. Отчасти эта информация подтвердилась в мае. А в начале декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы принял заявление ООО «Люкс трейд», которая занимается торговлей одеждой, о признании Wikimart банкротом. Рассмотрение дела назначено на февраль 2017 года.