Аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter выяснили, отказываются ли россияне работать из-за болезни. Полученными данными они поделились с

The Village.

91 % россиян никогда не берут больничный

в случае болезни

Половина опрошенных признались, что, обнаружив утром, что заболели, они попробуют обойтись приемом жаропонижающих и все-таки отправятся на работу. Еще 23 % будут лечиться, но постараются договориться о том, чтобы продолжать работать из дома. 8 % возьмут отгул на один-два дня, но за официальным больничным обращаться не станут.

Лишь 9 % респондентов заявили, что, простыв, сразу же сядут на больничный. Реже всего так поступают в Сибирском и Южном федеральных округах, а чаще всего — в Москве и области.

Одновременно с этим 39 % россиян признались, что негативно относятся к коллегам, которые приходят на работу больными. Они боятся заразиться. Каждый третий респондент заявил, что относится к таким ситуациям с пониманием, так как никто не хочет брать больничный, а из дома работать чаще всего неудобно. 19 % в принципе все равно, в каком состоянии их коллеги являются на работу. 9 % затруднились ответить.