Выпускающая косметику и бытовую химию компания «Первое решение» запускает новую сеть магазинов, в которой будут представлены товары всех ее брендов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, первые три точки откроются в Москве до конца 2016 года. Два магазина будут работать в формате стрит-ретейла на проспекте Вернадского, 39 и улице Маршала Бирюзова, 16, а еще один расположится в торговом центре «Оливье» в Одинцове. По словам главы компании Андрея Трубникова, площадь каждой точки составит около 100 квадратных метров.

Сейчас «Первое решение» уже развивает 56 магазинов в России. Почти все они — монобрендовые: 28 — Natura Siberica, 26 — Organic Shop, а также по одному Planeta Organica и Agafia Shop. Вдобавок к этому компания развивает около 10 магазинов за рубежом.

По данным агентства Euromonitor International, в 2015 году на долю «Первого решения» пришлись 0,6 % российского рынка парфюмерии и косметики. По этому показателю компания расположилась в конце третьей десятки. Лидерами же по продажам стали L’Oreal (9,7 %), Avon (5,8 %) и входящий в группу Unilever концерн «Калина» (5,7 %).