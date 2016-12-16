Социальная сеть «ВКонтакте» открыла для всех пользователей сайта сервис частных объявлений «Товары». Об этом The Village рассказали в пресс-службе социальной сети. Публикация объявлений бесплатна для всех пользователей.

«Сейчас для продвижения объявления можно воспользоваться таргетированной рекламой. Позднее планируется предоставить продавцам дополнительные платные инструменты для продвижения объявлений в каталоге», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь пользователям показывают объявления их друзей и друзей друзей. В сервисе доступен поиск по всем товарам, а также сообщество, где можно уточнить цену товара, регион продавца и категорию.

Оплатить товар на странице объявления нельзя, для этого необходимо связаться с продавцом через личные сообщения. Оплатить можно с помощью денежных переводов «ВКонтакте».

О дополнительных функциях объявят позже. Сервис планируется объединить с сайтом объявлений «Юла», принадлежащий группе Mail.Ru. Сейчас сервис доступен только в браузерной версии социальной сети. В мобильной версии и в приложениях он появится «в ближайшие месяцы».

«Товары» появились в социальной сети в сентябре 2015 года. Ранее он был доступен только для сообществ «ВКонтакте».