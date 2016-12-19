Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех кредитных учреждений. На этот раз под удар попали московский «Миръ», краснодарский Идея Банк, нижегородский Форус Банк и Вологдабанк. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Все четыре компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка.

В частности, Идея Банк и Вологдабанк проводили высокорискованную кредитную политику и не создавали адекватных принятым рискам резервов, как и «Миръ» с Форус Банком. В результате Вологдабанк и Форус банк утратили собственный капитал. При этом первый предоставлял регулятору недостоверную отчетность. Идея Банк также не соблюдал правила предоставления информации Центробанку, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Он и «Миръ» оказались вовлечены в проведение сомнительных операций.

Согласно данным на 1 декабря 2016 года, Идея Банк занимал 264-е место в банковской системе России, Форус Банк — 374-е, «Миръ» — 381-е, а Вологдабанк — 429-е. Все четыре компании участвуют в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились несколько десятков банков, в том числе «Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк, «Евротраст», Линк-банк, Русский земельный банк, банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», Национальный банк развития бизнеса, «Местный кредит», Атлас Банк, Первый республиканский банк, «Софрино», «Банк БФТ», платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.