Страховая группа «Росгосстрах» и холдинг «Открытие» договорились об объединении в 2017 году. Об этом сообщают источники «Интерфакса» и «РБК».

По их данным, в результате сделки Росгосстрах и Росгосстрах банк войдут в состав «Открытия». При этом Росгосстрах продолжит управлять развитием страхового направления, а «Открытие» возьмет на себя банковское направление вместе с инвестиционным и брокерским.

Владелец Росгосстраха станет миноритарным акционером холдинга.

Предполагается, что совместная финансовая группа будет обслуживать свыше 50 миллионов клиентов и управлять активами более чем на 4 триллиона рублей.

В 1992 году страховая компания «Росгосстрах» стала правопреемницей Госстраха РСФСР. В начале 2000-х годов ее приватизировали. По состоянию на октябрь 2016 года компания занимала второе место по сборам страховых премий после «СОГАЗа».

Холдинг «Открытие» основан Вадимом Беляевым в 1995 году. Помимо него, среди акционеров значатся структуры «Лукойла» и ВТБ. Входящий в группу банк «Открытие» — крупнейший частный банк России. Он находится на пятом месте по размеру активов.