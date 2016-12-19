Руководство московской сети ювелирных магазинов «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 годы лица из числа руководителей компании вступили в преступный сговор, чтобы разработать схему уклонения от уплаты налогов. Они создали фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, обеспечив получение драгоценных металлов через неназванное банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. Из-за этого в бюджет не поступило более 7 миллиардов рублей.

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