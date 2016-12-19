Федеральная антимонопольная служба проверит цены при продаже флагманских моделей телефонов LG, Alcatel, Sony и Asus. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС сообщили, что проверка проводится после жалобы покупателей на признаки ценового сговора на телефоны Sony Xperia, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone. Ведомство направило запросы в российские офисы LG, Alcatel, Sony и Asus. Уточняется, что ФАС проверяет только компании, а не ритейлеры, которые продают эти модели.

После ответа на запросы, ФАС проведет анализ и примет решение о возбуждении дела.

В октябре служба обратила внимание на ценообразование iPhone 7 и допустила возможность возбуждения нового антимонопольного дела против компании Apple. Результаты проверки пока не объявлены. Кроме того, в конце ноября ФАС начала проверку в отношении южнокорейской компании Samsung. Производителя техники заподозрили в координации цен на смартфоны.Первые итоги проверки ожидаются к январю 2017 года.