Обозреватель отдела расследований российской версии Forbes Елена Зубова уволилась из издания из-за «изменения редакционной политики». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook.

В заявлении об увольнении она объяснила свое решение «отказом от „редакционных стандартов Forbes“, принятых редакцией 01.07.2006 года и подтвержденных 29.08.2013 года на общем собрании сотрудников редакции». Заявление, датированное 19 декабря, подписано начальником Зубовой — редактором отдела расследований Forbes Марией Абакуловой.

Она также разместила выписку из системы ГАС «Правосудие» о получении иска и государственной пошлины в Хамовническом суде Москвы. Зубова добавила, что намерена встретиться в суде с Федотовым.

Зубова объяснила, что в конце ноября она и еще двое журналистов Forbes написали издателю письмо, под которым подписались 25 человек. Речь идет об обращении к владельцу выпускающей российскую версию журнала группы ACMG Александру Федотову.

Поводом для письма, как рассказывали источники «Ведомостей», послужил рейтинг зарплат российских топ-менеджеров «25 самых дорогих руководителей компаний» за 2015 год. В начале рейтинга без места указан президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Оценка его вознаграждения при этом не обнародована, поскольку группа ВТБ не предоставила данные по зарплатам топ-менеджеров, «на которых распределяется общее вознаграждение 6,1 миллиарда рублей», как объяснялось в редакционной сноске.

Авторы рейтинга, как рассказывали «Ведомостям» два источника, располагали оценкой вознаграждения Костина, но в итоге цифру не опубликовали якобы из-за требования Федотова. В письме, о котором говорит Зубова, журналисты также напоминают издателю о его обещании не изменять редакционную политику и не вмешиваться в нее. Однако прямых доказательств этого, уверяли собеседники «Ведомостей», у сотрудников редакции не было.

В сентябре издательский дом Axel Springer Russia (Forbes, OK!, Geo и «Gala Биография») купила компания ARTCOM Media, подконтрольная бизнесмену Александру Федотову. Вскоре после этого издание покинул главный редактор Эльмар Муртазаев, работавший в Forbes с 2011 года. Сейчас издание возглавляет бывший главный редактор российского GQ и издания «Сноб» Николай Усков.