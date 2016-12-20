Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела против четырех компаний за то, что они не предоставили ведомству данные о продажах iPhone. Об этом сообщает агентство RNS.

Речь идет о компаниях ООО «Хаскел», ООО «Максимум», ООО «Гримбор» и ООО «Кронар». Две последние не отвечали на запросы ведомства неоднократно.

Составление протоколов намечено на 19 января 2017 года. Компаниям грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

В конце 2015 года ФАС начала антимонопольное расследование о возможном сговоре между продавцами iPhone в России. Основанием для этого послужило обращение гражданина, указавшего на одинаковые цены на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 16 розничных сетях: МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», OZON, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, ИОН и «Техносила».

В августе 2016 года ФАС возбудила дело по координированию цен на iPhone 6s в отношении бизнес-структур Apple. Его рассмотрение запланировано на 7 февраля 2017 года. При этом дело может дополниться новыми фактами о координации ценообразования и при продажах iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Сейчас ведомство проводит соответствующую проверку.