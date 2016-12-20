Основные акционеры торговой сети «О’кей» решили продать компанию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Инициаторами сделки выступили Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. Через связанные с ними юрлица они контролируют 78,97 % ретейлера. Полученные от продажи своей доли деньги бизнесмены планируют направить на другие проекты. По данным Forbes, речь идет о добыче золота и девелопменте.

Среди основных претендентов на покупку «О’кея» значатся «Ашан», «Лента» и «Магнит». В случае заключения сделки все они могут рассчитывать на существенное улучшение эффективности бизнеса за счет оптимизации логистики и улучшения закупочных условий у поставщиков, однако наиболее логичным кандидатом, по мнению экспертов, остается «Ашан». Он сможет усилить свои позиции одновременно и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не столкнувшись при этом с претензиями со стороны ФАС, что угрожает, например, «Ленте» на петербургском рынке. «Магнит» же в принципе не особо силен в развитии гипермаркетов.

Сумма, которые акционеры «О’кея» планируют получить за свою долю, не уточняется. По состоянию на 19 декабря, рыночная капитализация компании на Лондонской бирже составляла 597,3 миллиона долларов. Это в шесть раз меньше, чем при IPO в 2010 году.

Сеть магазинов «О’кей» появилась в 2001 году. В 2002 году она открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге, а в 2009-м — в Москве. С 2015 году компания также развивает сеть продуктовых дискаунтеров «Да!». Также в ее портфеле значатся магазины «О’кей Экспресс».