Министерство экономического развития предложило проводить госзакупки через специальные счета в банках и использовать для расчетов национальные карты «Мир». Об этом сообщает газета «Ведомости».

По действующим правилам, если закупки проходят в электронном виде, торговые площадки должны открыть счет в банке-партнере. При этом они сами ведут учет поступлений от участников и размещают свободные деньги на депозитах, получая таким образом доход.

В Минэкономразвития посчитали такую схему неправильной. В ведомстве считают, что все деньги участников торгов должны размещаться на специальном счете, а проценты с них идти потенциальным поставщикам. Операторы же торгов будут получать доход в виде платы от поставщиков. Все эти расчеты предлагается проводить через Национальную систему платежных карт и карты «Мир».

Минэкономразвития уже направило свое предложение Центробанку. Представители регулятора пообещали изучить его. В НСПК инициативу ведомства оставили без комментариев.

Предполагается, что перевод расчетов по госзакупкам на инфраструктуру национальной платежной системы позволит усилить контроль за движением денег, а также приведет к более глубокому проникновению НСПК и карт «Мир» в экономику. Однако для компаний этот вариант может быть не очень удобным.

Карта «Мир» работает на платформе Национальной системы платежных карт. Российские власти создали ее в 2014 году, чтобы избежать негативных последствий от возможного применения санкций платежными системами Visa и MasterCard. В октябре 2016 года количество выпущенных в России карт «Мир» превысило миллион штук.