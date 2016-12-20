Издатель и главный редактор сайта о музыке «Звуки.ру» Соня Соколова объявила о приостановке деятельности проекта с 1 января 2017 года. О заморозке работы издания сообщается на его сайте. В то же время Соколова объявила о начале работы над перезапуском проекта.

«Все публикации будут вестись в режиме блогов. Параллельно мы начнем обсуждение возможной перезагрузки проекта, а тем временем обновим мобильную версию портала и оптимизируем дизайн», — говорится в тексте Соколовой.

В материале не уточняются причины заморозки. Соколова отмечает, что, по ее мнению, рынок «давно перестал верить в журналистику и медийную рекламу, а я больше не могу верить старым схемам и партнерам», поэтому сайту предстоит «либо умереть, либо кардинально измениться».

Также Соколова объявила начало сбора средств, которые, как она утверждает, пойдут на перезапуск сайта.

«Звуки.ру» начали работать осенью 1996 года. На первом этапе основатель сайта Павел Соколов-Ходаков развивал его как музыкальную базу. Соколова присоединилась к проекту в 1997 году. Первые публикации журналистского характера появились на сайте в 1998 году.