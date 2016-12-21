Российское правительство решило продлить контракт с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым, подозреваемым в неправомерном получении премии в размере 95 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее поручение вице-премьер Аркадий Дворкович дал министру связи Николаю Никифорову, чтобы корректно оформить отношения со Страшновым после претензий Генпрокуратуры.

Министр составил полугодовой контракт, действие которого истекает 1 июля 2017 года. Продлевать ли его дальше, правительство определить по результатам работы топ-менеджера за этот срок. Источники «Коммерсанта» уточняют, что документ уже подписан.

Представители Дворковича и Никифорова отказались от комментариев. Аналогично поступил и сам Страшнов.

В конце ноября 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить дело о превышении должностных полномочий против главы «Почты России» Дмитрия Страшнова за незаконно полученное им вознаграждение в размере 95,4 миллиона рублей за 2014 год. Премия согласовывалась с представителями Минкомсвязи, поэтому против двух сотрудников ведомства также планируется возбудить дела о халатности.

Сам Страшнов считает, что объективных причин отказываться от премиальных нет, так как и «Почта России», и Минкомсвязь руководствовались подзаконными актами. «Эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему в целом и пересчитывать вознаграждения всем руководителям», — предупреждает он.