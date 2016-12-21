Министерство внутренних дел спрогнозировало повышение средней цены одной пачки сигарет в 2017 году до 220 рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Ведомство поделилось своими расчетами с комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым вопросам и напомнило, что 60 % курильщиков в России предпочитают недорогие сигареты экономсегмента, поэтому в сложившейся ситуации многие из них переключатся на покупку контрафактной продукции.

МВД проводило расчеты, опираясь исключительно на решение Госдумы одобрить повышение акциза на табак с 2017 года на 26 % — с 1 680 до 2 123 рублей за тысячу штук. При этом нынешняя средняя цена одной пачки сигарет, от которой отталкивалось ведомство, не уточняется. По подсчетам самого издания, сейчас она составляет около 90 рублей. Таким образом, МВД ожидает подорожания пачки сразу на 140 %. Сами табачные компании ранее предупреждали, что цены вырастут в среднем на 20 %.