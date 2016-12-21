Савёловский суд Москвы отклонил иск Никиты Михалкова о защите чести и достоинства, который он подавал против газеты «Известия». Об этом сообщает РАПСИ.

Поводом для обращения в суд послужила статья под заголовком «Никита Михалков будет собирать „налог на болванки“ еще 10 лет» от 18 сентября 2015 года. В ней рассказывалось о решении продлить аккредитацию Российского союза правообладателей, возглавляемого Михалковым. Именно эта организация собирает налог на электронные носители информации.

По мнению режиссера, из публикации «Известий» следовало, что он лично занимается сбором налога и сам же получает эти деньги. Также Михалкова не устроило, что в статье использовали его фотографию. В связи с этим он потребовал компенсацию в 3 миллиона рублей.

Однако судебная экспертиза установила, что негативный смысл в тексте заметки «Известий» отсутствует. В связи с этим иск о защите репутации отклонили.

Российский союз правообладателей собирает так называемый «налог на болванки» с 2010 года. Он взимается с производителей и импортеров электронной техники и носителей информации и составляет 1 % от стоимости продукции.