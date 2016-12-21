В обновленной версии фоторедактора Prisma появились социальные функции.

Об этом сообщает онлайн-издание TechCrunch.

Теперь в приложении доступна лента новостей, в которой публикуются снимки от находящихся поблизости зарегистрированных пользователей. Помимо геолокации, на охват фотографии также влияет количество полученных ей лайков: чем их больше, тем больше людей увидят ее в своих лентах.

В дальнейшем появится еще один режим просмотра — интерактивная карта, с помощью которой пользователи смогут узнать, какие снимки набирают наибольшую популярность в той или иной точке планеты.

Основатели Prisma тестировали функции геолокационной социальной сети на аудитории в 15 тысяч человек в ограниченном числе стран. По их словам, первые отзывы были «великолепными», поэтому социальные функции сделали общедоступными.

Предполагается, что развитие сервиса в этом направлении позволит создателям Prisma уменьшить свою зависимость от других социальных сетей. В частности, в ноябре стало известно, что Facebook запретил приложению использовать методы, связанные с управлением трансляциями.