Центральный банк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности еще у двух кредитных учреждений — Межрегионального клирингового банка и «Столичной расчетной палаты». Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

В сообщении ЦБ поясняется, что лицензию отозвали из-за того, что компании не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Также подчеркивается, что банки неоднократно нарушали требования разных статей закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным на 1 декабря 2016 года, «Столичная расчетная палата» занимала 613-е место в банковской системе страны, а КБ МКБ — 487-е. Банк входит в систему страхования вкладов.