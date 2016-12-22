Арбитражный суд Москвы объяснил, почему сумма компенсации, которую медиахолдинг «РБК» должен уплатить «Роснефти», снизилась более чем в 8 тысяч раз — с 3,179 миллиарда до 390 тысяч рублей. Обоснования опубликованы на сайте суда.

Из решения арбитража следует, что он отказался принять предоставленный «Роснефтью» расчет Центра профессиональной оценки, так как у документа не было автора. По этой причине суд постановил, что «Роснефть» не смогла доказать факт утраты доверия к компании.

Новая компенсация в 390 тысяч рублей включает в себя по 30 тысяч рублей, которые заплатят три автора материала, вызвавшего возмущение «Роснефти», и 300 тысяч, которые взимаются с учредителя «РБК».

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года, впоследствии потребовав компенсацию в размере 3,124 миллиарда рублей. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарев. В начале декабря 2016 года компания выиграла суд.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций.