Оператор сотовой связи «Мегафон» решил приобрести 63,8 % акций Mail.Ru Group и тем самым стать основным владельцем холдинга. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сейчас эти акции принадлежат структурам холдинга USM Алишера Усманова. За них планируется заплатить 740 миллионов долларов: 640 миллионов в момент закрытия сделки, а еще 100 миллионов — через год. Таким образом, общую стоимость Mail.Ru Group стороны оценили в 1,160 миллиарда долларов.

После закрытия сделки обе компании продолжат работать под собственными брендами. Также не ожидается существенных изменений в менеджменте. Команды обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры, а также сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах.

Глава «Мегафона» Сергей Солдатенков пояснил, что оператор решил приобрести контрольный пакет акций Mail.Ru Group, чтобы ускорить реализацию совместных проектов компаний. Среди них, например, значатся расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VK Mobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте», развитие предиктивной аналитики и другие инициативы. «„МегаФон“ — естественный партнер для Mail.Ru в различных областях, и мы будем рады работать вместе», — добавил гендиректор холдинга Борис Добродеев.

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона», на котором планируется утвердить сделку, запланировано на 20 января 2017 года. Также продажу Mail.Ru Group должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.