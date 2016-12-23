Агентство по страхованию вкладов попросило МВД проверить руководителей Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности на причастность к выводу около 1,84 миллиарда рублей из Мострансбанка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии АСВ, руководители этих организаций, в том числе Никита и Артем Михалковы, могли быть задействованы в преступной схеме по хищению денег вкладчиков, которую мог организовать бывший председатель правления банка Сергей Захариков.

Предполагается, что деньги выводили через компанию «Проммо» с помощью многоступенчатой системы фальсификации отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. Долги «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования регулярно списывались в конце каждого отчетного периода за счет денег, которые, предположительно, переводили РСП, РАО и ВОИС. Затем их возвращали на счета организаций.

В Российском союзе правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности заявили, что имели расчетные счета в Мострансбанке, но его кредиторами не являлись. Получить комментарии Российского авторского общества и Сергея Захарикова не удалось.

Президентом Российского союза правообладателей является кинорежиссер Никита Михалков, а председателем правления — его сын Артем Михалков. Во Всероссийской организации интеллектуальной собственности должность гендиректора занимает Андрей Кричевский, а председателем правления выступает Геннадий Вязовик. Глава Российского авторского общества Геннадий Федотов находится под арестом по подозрению в мошенничестве.