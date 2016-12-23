Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзовет все российские рейтинги по национальной шкале. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Компания приняла такое решение в связи с введением с 2017 года в России новой системы регулирования сферы кредитных рейтингов. В соответствии с законом ее оценки не смогут использоваться в регулятивных целях. В частности, их нельзя будет отозвать в случае введения международных санкций.

В общей сложности до 31 марта 2017 года Fitch отзовет около 150 рейтингов, присвоенных российским компаниям. В организации подчеркивают, что это не означает ее ухода из России. Она продолжит присваивать рейтинги по международной шкале.

Весной 2016 года аналогичное решение приняло международное агентство Moody’s. Оно также заявило об отзыве рейтингов, присвоенных по национальной шкале примерно 150 российским компаниям.

Рейтинги по национальной шкале помогают оценить кредитоспособность организации на внутреннем рынке и составляются с учетом внутренних рисков и обязательств компании. Международные же рейтинги оценивают кредитоспособность организации на мировом рынке.