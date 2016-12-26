Банки смогут запрашивать у сотовых операторов, менял ли тот или иной абонент сим-карту. Об этом сообщает газета «Известия».

Расширение взаимодействия уже согласовали на закрытой встрече представителей Центробанка, Минкомсвязи и самих участников рынка. Теперь они займутся решением сопутствующих правовых и технических вопросов. При этом для банков эта услуга, скорее всего, будет платной. Операторам же потребуется согласие абонентов на предоставление сведений банкам.

Предполагается, что обмен данными о сим-картах абонентов позволит предотвратить некоторые случаи мошенничества. Например, когда злоумышленники по поддельным номерам и доверенностям в салонах связи получают копии сим-карт для доступа к счетам граждан в интернет-банках. Также эта технология может применяться для работы с проблемными заемщиками и для актуализации базы данных о клиентах.

Предложенная схема является альтернативой созданию единой базы мобильных номеров абонентов, доступ к которой предоставили бы и банкам. Эта идея появилась еще в 2015 году, однако после обсуждений весной 2016 года от нее все-таки отказались.