Министерство связи и массовых коммуникаций вынесло на общественное обсуждение два проекта постановления правительства, уточняющие требования нового антитеррористического пакета Ирины Яровой и Виктора Озерова к операторам связи и организаторам распространения информации. Об этом сообщает агентство «РБК».

Законом Яровой предусмотрено, что порядок, точные сроки и объемы хранимой информации об активности абонентов и интернет-пользователей должно определить правительство. По мнению участников рынка, чиновники планируют остановиться на наиболее жестком варианте регулирования.

В частности, из представленных Минкомсвязи документов следует, что операторы ​местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи должны будут хранить записи разговоров в течение максимально возможного срока — шести месяцев.

Для сотовых операторов и интернет-провайдеров предлагается зафиксировать не срок, а объем хранимой информации. Он будет зависеть от пропускной способности их каналов. Так, с 1 июля 2018 года компаниям придется хранить по 1 петабайту на каждый 1 Гбит/сек. емкости узла связи, а с 1 января 2019 года это значение увеличится вдвое. Данные могут располагаться как на собственных серверах операторов, так и на арендованных. В обоих случаях доступ к ним должен быть и у ФСБ.

Предполагается, что эти требования затронут около 10 тысяч операторов связи по всей стране. При этом сотовые операторы «большой тройки» и «Ростелеком» должны будут придерживаться норм и по срокам, и по объемам хранения, так как они оказывают комплексные услуги.

Кроме того, Минкомсвязи прописало правило работы организаторов распространения информации, к которым, например, относятся почтовые сервисы, социальные сети, мессенджеры и форумы. Для них также установили максимальный срок хранения информации об активности пользователей — шесть месяцев. При этом вдобавок к переписке они должны будут оставлять на серверах и записи аудиозвонков. Распространится ли это требование и на видеозвонки, не уточняется.

Представитель Минкомсвязи отказался давать какие-либо разъяснения по подготовленным ведомством документам. Участники рынка пока воздержались от комментариев.

Публичное обсуждение проектов продлится до 27 января 2017 года.

Российские парламентарии разработали новые антитеррористические поправки после терактов над Синаем и в Париже. Документ приняли летом 2016 года.

В него включили определение международного терроризма, ограничения на миссионерскую деятельность, обновленные требования к операторам связи, интернет-компаниям и службам доставки, а также несколько новых статей Уголовного кодекса.

В прошлый раз антитеррористическое законодательство ужесточили в начале 2014 года из-за терактов в Волгограде. Тогда власти расширили полномочия ФСБ и ввели новые правила регистрации сайтов и вывода средств из электронных платежных систем.