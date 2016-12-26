Шведская компания Global Blue, считающаяся крупнейшим в мире оператором системы tax free, зарегистрировалась в России. Об этом сообщает агентство «РБК».

Global Blue стала одним из первых международных партнеров по развитию системы возврата налогов для нерезидентов, которая должна заработать в России во втором квартале 2017 года. Также свое участие в проекте уже подтвердил оператор Premier Tax Free.

Они займутся обеспечением возврата НДС при экспорте товаров из России иностранцами. Минимальная сумма покупки непродовольственных товаров, с которой иностранные граждане смогут получить НДС, составит 10 тысяч рублей.

На пилотном этапе действие системы будет распространяться лишь на ограниченное число ретейлеров. Среди них, например, уже значатся ЦУМ, «Крокус Сити Молл», «Барвиха Luxury Village», ТЦ «Весна», Петровский пассаж и некоторые другие магазины.

Компания Global Blue открылась в Швеции в 1980 году. Сейчас она работает более чем с 300 тысячами магазинов, отелей и ресторанов в 51 стране мира.

В 2015 году оператор провел более 30 миллионов сделок по программе возврата до 19 % налогов для нерезидентов.