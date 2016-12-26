Корпорация Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов России вопреки скандалу со взрывающимся Galaxy Note 7. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

По данным аналитиков, по итогам ноября 2016 года доля Samsung на российском рынке составила 20,1 %, что несколько меньше показателей ноября 2015 года. На втором месте по-прежнему остается Apple с долей в 12,4 %. Третью же строчку с показателем в 8,6 % теперь занимает Huawei. Компании удалось вытеснить с нее Lenovo, доля которой за год сократилась почти вдвое — с 13,7 до 7,4 %.

Ранее российские ретейлеры заявляли, что доля Samsung в России в октябре 2016 года упала сразу на 3,3 процентных пункта — до 20,3 %. Они также связывали ухудшение позиций компании с провалом Galaxy Note 7. Флагман так и не успел появиться в российских магазинах, но был дважды отозван по всему миру из-за проблем со внезапным возгоранием. В итоге Samsung решила прекратить выпуск устройства и отключить все экземпляры, которые останутся на руках у владельцев в 2017 году. Точную причину возникновения неполадок пока так и не установили.