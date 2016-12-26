Международная организация труда проанализировала динамику изменения зарплат в России и мире. Полученные данные публикует газета «Коммерсантъ».

В 63 раза больше получают

наиболее оплачиваемые россияне

по сравнению с наименее оплачиваемыми

По этому показателю Россия близка к Китаю, где разница между зарплатами 1 % наиболее оплачиваемых и 1 % наименее оплачиваемых граждан составляет 70 раз. В Европе этот показатель составляет 22 раза.

По данным МОТ, реальные зарплаты россиян сократились на 9,5 %. В целом по Восточной Европе падение составило 5,2 %. Также в среднем на 1,3 % уменьшился реальный заработок жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В африканских странах зарплаты выросли на 2 %, в арабских — на 2,1 %, а в азиатских — на 4 %. В странах с переходной и развивающейся экономикой темпы роста зарплат составили 2,5 %, а в развитых — 1,7 %. Таким же оказался и мировой показатель.