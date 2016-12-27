У крупнейшей в России сети магазинов фиксированных цен Fix Price сменились владельцы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, из числа акционеров компании вышли основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. Их место занял один из фондов прямых инвестиций, предположительно входящий в состав «ВТБ капитала», неназванная группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов. Предполагается, что структуры ВТБ получили свои 10 % в проекте в качестве залога по проблемному кредиту.

Получить комментарии новых владельцев Fix Price изданию не удалось. При этом Хачатрян и Кирсанов подтвердили смену акционеров.

Сеть магазинов Fix Price запустилась в 2007 году. Сейчас она насчитывает около 2 270 магазинов по всей стране. В каждом из них представлено свыше тысячи видов товаров, в основном — непродовольственных. Изначально все они продавались по одной цене, однако теперь в сети установлено несколько фиксированных цен.

Артем Хачатрян и Сергей Ломакин вложились в Fix Price в 2014 году после продажи сети магазинов «Копейка» корпорации «Никойл». Также они инвестировали в продуктовую сеть «Монетка», сеть магазинов одежды Modis и «Центробувь». Последняя столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. А осенью 2016 года Ломакина объявили в розыск по подозрению в нецелевом использовании кредита, полученного компанией.