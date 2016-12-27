Российская ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на платежные системы Visa и MasterСard. Об этом со ссылкой на главу ассоциации Александра Онищука сообщает RNS.

Онищук обратил внимание на то, как платеженые системы формируют межбанковскую комиссию. По его мнению, Visa и MasterСard злоупотребляют доминирующим положением на рынке, устанавливая разные тарифы для операций по одной и той же карте за разные типы товаров и услуг.

К жалобе РАТЭК присоединились «Опора России», АКОРТ и АКИТ.