Ольга Страховская после Нового года покидает проект Wonderzine. На посту главного редактора интернет-издания ее сменит Юлия Таратута. Об этом The Village рассказала сама Страховская.

«Решение покинуть Wonderzine было непростым — позади остаются семь лет в Look At Media, из них три с половиной во главе любимого проекта и с любимой командой. Я очень благодарна Васе Эсманову и Леше Амётову за то, что они сделали возможным появление „Вандера“ и всегда поддерживали его таким, каким он рос, рос и вырос. Теперь можно и нужно идти дальше — уже по отдельности, но во всем, что касается ценностей и убеждений, конечно же, вместе. Издание остается в отличных руках, и, надеюсь, команде удастся развить его, сохранив ДНК Wonderzine — искренность, здравомыслие, уважение права на выбор и умение говорить на любые темы без ложных иерархий и предубеждений», — прокомментировала она свой уход.

Свою благодарность Страховской выразил издатель Look At Media Алексей Амётов. «В 2016 году Wonderzine стал работать в полную силу. Мы создали очень необычный, заметный, важный для современной России проект. Я благодарен Оле Страховской за это. И я очень рад, что Юля Таратута становится главным редактором Wonderzine. Она сможет повести проект дальше, сохраняя в нем самое важное», — сказал он.

Новый главный редактор приступит к работе с 9 января. «Это очень симпатичный и бодрый проект, с отличной командой и дружеской аудиторией. Рада к нему присоединиться», — отметила Таратута.

Юлия Таратута с 2010 года работала на телеканале «Дождь». До конца декабря она параллельно участвовала а проекте Republic. До этого Таратута была главным редактором журналов Forbes Life и Forbes Woman, а еще раньше работала в изданиях «Коммерсантъ», «Ведомости» и «Русский Newsweek».

Wonderzine существует с июня 2013 года и позиционирует себя как интернет-журнал о жизни и интересах современных женщин. Ольга Страховская занималась проектом с его запуска — сначала в должности шеф-редактора, а с июля 2013-го — главного редактора.