Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для телевизоров со Smart TV. Об этом сообщает «Газета.ru».

«„ВКонтакте“ стала доступна на всех платформах и любых гаджетах — от миниатюрных умных часов до широкоформатных телевизоров», — отметил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

Сейчас приложение доступно на телевизорах марки LG. В скором времени оно заработает и на Samsung.

Пользователи приложения получат доступ к видеоконтенту, мультфильмам, развлекательным видео, трейлерам к фильмам и роликам от видеоблогеров.

Ранее «ВКонтакте» запустила приложение VK Live, которое позволяет пользователям и администраторам сообществ вести на сайте видеотрансляции.