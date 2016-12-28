Исследовательский центр Superjob выяснил, собираются ли российские работодатели премировать своих сотрудников по итогам 2016 года. Полученными данными он поделился с The Village.

34 % российских компаний

выплатят работникам премии

по итогам года

По сравнению с 2015 годом показатель практически не изменился. В частности, 13 % работодателей решили простимулировать всех сотрудников, а 21 % выплатит надбавку лишь некоторым работникам или отделам.

44 % опрошенных заявили, что не собираются премировать работников в принципе, что на три процентных пункта больше, чем в 2015 году. А каждый пятый работодатель (22 %) все еще не решил, как поступит с вознаграждением коллектива.

Одновременно с этим аналитики выяснили, что сами работники все меньше ожидают получения премий к Новому году. В 2016 году доля тех, кто все-таки рассчитывает на вознаграждение, сократилась с 24 до 20 %. Еще 46 % сотрудников заявили, что у них в принципе не бывает годовых премий. 16 % пояснили, что стимулирующие отменили из-за кризиса, а 10 % указали на иные причины. Еще 8 % респондентов не смогли определиться с ответом.