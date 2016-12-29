Центробанк отозвал лицензии еще у двух кредитных учреждений. На этот раз лицензии лишились кредитная организация «Банк на Красных Воротах» и коммерческий банк «Национальный клиринговый банк». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Согласно документам, «БНКВ» «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы» и несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Национальный клиринговый банк неадекватно оценивал принятые риски и не соблюдал «требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».

По состояние на 1 декабря 2016 года БНКВ занимал 275-е место в банковской системе Российской Федерации, а НКБ — 527-е.