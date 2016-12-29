Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Истории», который позволяет публиковать самоуничтожающиеся фото и видео. Об этом в компании рассказали The Village.

Блок с «Историями» расположен над лентой новостей. Публикации в нем видны друзьям и подписчикам пользователя в течение 24 часов после создания. Они представляют собой снимки и ролики длительностью до 12 секунд, на которые можно предварительно нанести рисунки, стикеры или надписи. Перед размещением в соцсети их можно сохранить на телефон. Рядом с каждой публикацией отображается счетчик просмотров, кликнув по которому можно узнать, кто именно посмотрел запись.

Функция доступна только в приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android. В веб-версии истории друзей можно увидеть, только если их отправят через личные сообщения.