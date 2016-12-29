Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку ужесточить ответственность банков за закредитованность населения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

К 1 марта 2017 года представители регулятора и чиновники должны представить предложения по ограничению выдачи кредитов гражданам с высокой задолженностью. В частности, предполагается обязать банки проверять наличие у потенциальных заемщиков обязательств по другим кредитам. Если окажется, что на момент заключения договора соотношение доходов клиента и размера его ежемесячных платежей по ссудам было больше предельного значения, установленного Центробанком, то банк не сможет требовать с него выплаты просроченной задолженности.

Предполагается, что это позволит бороться с агрессивной политикой банков по привлечению новых заемщиков, в особенности из числа тех, кто уже когда-то получал у них кредит. В некоторых случаях кредитные учреждения не учитывают, что у клиента уже есть непогашенный долг по ссуде, полученной здесь же.