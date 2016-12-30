Американский производитель электромобилей Tesla откроет свое официальное представительство в России и первый официальный автосалон в Москве в конце 2017-го или в начале 2018 года. Об этом сообщает онлайн-издание «Авторевю».

По словам основателя компании Moscow Tesla Club Алексея Еремчука, сроки зависят от того, какую модель работы в России выберет автоконцерн. Чтобы пройти сертификацию, ему необходимо установить в машины навигационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Если Tesla займется этим самостоятельно, то ее приход на российский рынок состоится в 2018 году. Если же Moscow Tesla Club вложит свои деньги в сертификацию машин, то автомобили концерна поступят в продажу в 2017 году. При этом московская компания станет официальным дилером Tesla.

Кроме того, сейчас в Tesla обсуждают планы по развитию сети зарядных станций Supercharger в России. Предполагается, что их разместят вдоль магистралей по пути из Москвы в Финляндию через Санкт-Петербург, а также по дороге в Ригу. Первая в России станция экспресс-зарядки аккумуляторов Tesla открылась в подмосковном гольф-клубе «Сколково» в апреле 2016 года по инициативе Романа Абрамовича.