По итогам 2016 года Центробанк вновь побил рекорд по отзыву лицензий у кредитных организаций — на этот раз без них остались 97 компаний. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Центробанк ужесточил контроль над российскими банками во второй половине 2013 года — после того, как главой регулятора стала Эльвира Набиуллина. С тех пор количество участников рынка, лишившихся лицензии, из года в год постоянно растет. Так, в 2013 году банковский сектор недосчитался 32 кредитных организаций, в 2014-м — 86, а в 2015-м — еще 93.

Для сравнения: пик отзыва лицензий при предыдущем руководителе Центробанка Сергее Игнатьеве пришелся на 2006 год. Тогда по решению регулятора банковский сектор покинули 59 кредитных организаций.

Чаще всего компаниям приходится уходить с рынка из-за ведения высокорискованной кредитной политики и недостаточного качества активов. После переоценки рисков зачастую оказывается, что они утратили весь капитал. Кроме того, некоторые банки участвуют в сомнительных транзитных операциях и не соблюдают правила предоставления информации о сделках, направленные на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Темпы увеличения числа лишившихся лицензий банков при этом постепенно снижаются: в 2014 году их количество выросло на 168,8 %, в 2015-м — на 8,1 %, а в 2016-м — на 4,3 %. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.