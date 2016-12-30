Сбербанк начал тестировать систему искусственного интеллекта Iron Lady при звонках должникам, просрочившим выплаты по кредиту. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

От стандартных телефонных роботов система отличается тем, что анализирует ответы клиентов и в зависимости от них формулирует следующие вопросы. Аналогичный подход используется некоторыми службами поддержки — например, в «Ростелекоме». Вдобавок к этому Iron Lady самостоятельно развивается — технологии машинного обучения помогают системе пополнять словарь при общении с реальными пользователями.

Пока «железная леди» используется только при работе с самым низкорискованным сегментом клиентов — владельцами кредитных карт. Если их смутит общение с искусственным интеллектом, они могут переключить звонок на живого человека — сотрудника банка. В дальнейшем систему планируется применять и при обработке долгов по другим видам кредитов. Предполагается, что это позволит существенно снизить издержки.