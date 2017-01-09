Министерство здравоохранения предлагает запретить продажу табачных изделий всем родившимся после 2014 года даже при достижении ими совершеннолетия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую антитабачную концепцию, разработанную ведомством по поручению Вероники Скворцовой.

Авторы документа отмечают, что аналогичная идея сейчас обсуждается в Австралии, Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии и некоторых других странах. По их словам, логично сохранить независимость граждан от курения, еще не употреблявших табак в силу возраста, на всю жизнь. Если соответствующая концепция будет принята, то запрет на продажу табака родившимся после 2014 года вступит в силу в 2033 году — после достижения ими совершеннолетия.

Также документом предусмотрено введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта и при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров. Кроме того, нельзя будет курить в радиусе трех метров от остановок общественного транспорта и входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Более того, запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

Предполагается, что реализация всех перечисленных выше инициатив позволит снизить распространенность потребления табака среди россиян до 25 %. С 2009 по 2016 год этот показатель уже сократился с 39 до 33 %.

Сейчас новая антитабачная концепция находится на рассмотрении в федеральных ведомствах. В частности, документ изучают представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минкультуры и ФТС. Они пока не прокомментировали предложения Минздрава. Также на их счет пока не высказались и табачные компании.