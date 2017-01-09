Иностранные интернет-магазины столкнулись с проблемами в организации экспресс-доставки товаров в Россию из-за проверки логистических операторов Федеральной таможенной службой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, из-за ужесточения таможенного контроля китайский интернет-магазин AliExpress приостановил работу с компанией «СПСР-Экспресс», а также отключил канал «AliExpress — доставка без забот», который обслуживают еще несколько неназванных курьерских фирм. Аналогичным образом поступил и британский онлайн-ретейлер Asos — он временно отказался от отправки заказов в Россию через Pony Express.

По данным издания, в первую неделю января 2017 года отдел рисков ФТС внезапно увеличил количество документов, необходимых для таможенного оформления посылок, и стал запрашивать у компаний номера паспортов получателей не в электронном, а в бумажном виде. Одновременно с этим начались проверки соблюдения законодательства, которые затронули всех участников эксперимента по упрощенному таможенному оформлению заграничных заказов. По оценкам самих участников рынка, на долю привлекших внимание ФТС операторов приходятся около 10 % всего посылочного трафика из-за рубежа.

Сейчас таможенное оформление трансграничных посылок происходит по ранее действовавшим правилам — с 7 января ФТС перестала запрашивать дополнительные документы. Когда Alibaba и Asos восстановят работу с партнерами, не уточняется.