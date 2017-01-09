По итогам 2016 года телеканал «Россия 1» впервые стал лидером по охвату аудитории на отечественном телевидении, обогнав даже Первый канал. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным агентства Mediascope, ранее работавшего под брендом TNS, с 1 января по 26 декабря 2016 года «Россию 1» ежедневно смотрели в среднем 12,9 % зрителей старше четырех лет в городах с населением более 100 тысяч человек. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 0,2 процентных пункта. Одновременно с этим доля Первого канала, наоборот, опустилась с 13,7 до 12,7 %, из-за чего он занял второе место по аудитории после трех лет лидерства. На третьей строчке по числу зрителей расположилось НТВ.

В холдинге ВГТРК, в состав которого входит «Россия 1», успех канала связали с усилением сети региональных новостей и запуском новых развлекательных программ и сериалов по будням. Представители Первого канала заявили, что относятся к исследованию Mediascope с недоверием, так как, по их мнению, данные агентства «ничего не говорят о реальном телесмотрении». В НТВ от комментариев отказались.