Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал о блокировке на территории России доступа к приложениям социальной сети LinkedIn в магазинах App Store и Google Play. Об этом сообщает «РБК». Приложения перестали попадать в поисковую выдачу для российских пользователей 6 января 2016 года.

Google и Apple, по словам Ампелонского, получили письма от службы с просьбой заблокировать приложения на территории страны в декабре 2016 года. Подготовка и согласование писем с юристами заняли «некоторое время», что стало причиной блокировки приложений в начале 2017 года. Ампелонский считает, что выполнение предписания в течение одного месяца является достаточно быстрым для Apple и Google.

Сейчас приложения LinkedIn отсутствуют в поисковой выдаче App Store и Google Play в России. App Store при попытке скачать его по прямой ссылке предлагает открыть его в магазине другой страны.

При этом другие приложения социальной сети — LinkedIn Learning, LinkedIn SlideShare, LinkedIn Lookup и LinkedIn Pulse — по-прежнему доступны для установки российскими пользователями.

Инициатором блокировки LinkedIn в России выступил сам Роскомнадзор. В своем иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия», имея в виду тех, кто не зарегистрирован на сайте. Кроме того, по данным Роскомнадзора, компания так и не перенесла свои серверы на территорию страны, как того требует российское законодательство.

По состоянию на 2015 год, в LinkedIn были зарегистрированы 400 миллионов человек со всего мира, в том числе 5 миллионов пользователей из России.

Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к социальной сети из России 17 ноября 2016 года. Доступ к приложениям у российских пользователей сохранился до конца года. 6 января 2017 года о блокировке доступа к приложениям с территории страны сообщила газета The New York Times.