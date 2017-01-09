Итальянский бизнесмен Винченцо Трани, основавший в России инвесткомпанию Concern General Invest, стал крупнейшим владельцем каршерингового сервиса «Делимобиль». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнес-структурам Трани уже принадлежал 51 % в компании «Каршеринг Руссия», а в конце 2016 года он увеличил свое присутствие в проекте до 59 %, выкупив долю топ-менеджера ФК «Открытие» Алины Назаровой.

Официальная сумма сделки не раскрывается. По оценкам инвестбанкиров, стоимость «Делимобиля» в конце 2016 года составляла около 100 миллионов долларов, то есть 8 % компании обошлись Трани примерно в 485 миллионов рублей по текущему курсу. С осени 2015 года бизнесмен вложил в проект больше миллиарда рублей. По его словам, в ближайшее время «Делимобиль» начнет работать и в других городах-миллионниках. Также компания изучает зарубежный рынок.

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» запустился в октябре 2015 года. Сейчас он работает в Москве и Санкт-Петербурге и насчитывает в своем парке около тысячи машин. Ими уже успели воспользоваться 170 тысяч человек, совершивших более миллиона поездок.