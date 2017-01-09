Издательский дом «Коммерсантъ» возможно перестанет издавать еженедельники «Деньги» и «Власть». Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

По данным издания, 9 января сотрудники «Денег» рассказали о закрытии «Власти» и «Денег» в социальных сетях. Такое решение, по их словам, было принято в декабре. Причиной стало падение доходов от рекламы.

Кроме того, портал RNS со ссылкой на источник в руководстве рассказывает, что интернет-версии изданий точно продолжат работу.

«Решение не принято, на это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того», — заявил шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев.

Еженедельник «Власть» издавался с 1992 года, «Деньги» — с 1994-го. Последние выпуски изданий вышли 26 декабря 2016 года.