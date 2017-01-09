К 1 декабря 2016 года объем розничной торговли в Москве составил 3,7 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на государственное бюджетное учреждение «Аналитический центр» сообщает информагентство Москва.

14,7 % доля москвы в национальном обороте

розничной торговли в 2016 году

«Москва традиционно остается безусловным национальным лидером по этому показателю: на долю следующих за столицей Московской области и Санкт-Петербурга в указанный период пришлось 1,7 триллиона и 1,1 триллиона рублей соответственно», — добавил собеседник агентства.

Там также отметили, что в январе-ноябре 2015 года доля столицы в общем обороте розничной торговли по России составляла 16%.