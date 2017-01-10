Министерство транспорта работает над законопроектом об ужесточении ответственности собственников и водителей грузовиков за неоплату проезда в системе «Платон». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В правительстве решили отменить прописанное сейчас в Кодексе об административных правонарушениях ограничение на выписку не более одного штрафа в день за неоплаченный проезд фур по федеральным трассам. Кроме того, планируется отменить скидку в 50 % для штрафов, выписанных лично инспекторами Ространснадзора, а не автоматическими системами фиксации нарушений. Пока льготой можно воспользоваться в первые 20 дней после нарушения.

В Госдуме выступают против инициатив правительства, ссылаясь на то, что Минтранс и так работает над постепенной отменой льготного тарифа для грузовиков.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Контроль оплаты проезда осуществляется с помощью 194 рамок с установленными на них камерами. Также за соблюдением правил следят 100 автомобилей с мобильными камерами. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов.