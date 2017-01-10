Российские кинотеатры побили рекорд по кассовым сборам во время новогодних праздников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», с 1-го по 8 января 2017 года россияне оставили в кинотеатрах 3,642 миллиарда рублей, что сразу на 28 % больше сборов за прошлый Новый год и на 7 % больше показателя начала 2015 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. При этом выручка кинотеатров могла бы быть еще выше, если бы не резкое похолодание, затронувшее сразу несколько регионов России в канун Рождества.

63 % всех кассовых сборов в новогодние каникулы пришлись на отечественные фильмы, преимущественно — на историческую драму «Викинг», уже поставившую рекорд по скорости выхода на выручку в миллиард рублей. Также в прокате в эти дни оказались мультфильмы «Снежная королева 3. Огонь и лед» и «Три богатыря и морской царь», приключенческий фильм «Дед Мороз. Битва магов» и пятая часть «Елок».

Среди зарубежных картин отметился фантастический фильм «Пассажиры» и приключенческий «Монстр-траки», боевик «Кредо убийцы» и спин-офф киносаги «Звездные войны» — «Изгой-один».

Эксперты отмечают, что именно благодаря такому подбору фильмов на новогодние каникулы кассовые сборы кинотеатров и побили рекорд: представленные в них фильмы оказались интересны и взрослым, и молодежи, и детям.